布林肯：美向110多国赠逾5亿剂疫苗 未来将加倍

（法新社华盛顿17日电） 美国国务卿布林肯在法新社今天取得的一份声明中表示，自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗研发成功以来，美国已经向其他国家提供5亿多剂疫苗。

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布林肯（Antony Blinken）说：「美国现在已向全球110多国及经济体免费分享5亿多剂安全并有效的COVID-19疫苗，唯一目的是拯救生命。」

随着全球疫情持续肆虐，美方力求将援外疫苗数量增加一倍以上，达到11亿剂。

布林肯并指出，自COVID-19疫情在两年多前爆发以来，美国已向120多个国家提供近200亿美元（约新台币5677亿元）的卫生、人道和经济援助，以应对疫情及其影响。

布林肯列举美国在巴拉圭、尚比亚、马拉威和泰国协助推动的疫苗接种计画为例说明。

他说：「我们还透过投资和援助，扩大COVID-19疫苗在非洲和亚洲的区域生产活动。」

「这项工作极为重要，因为这场疫情还没有结束。随着各国对抗Omicron变异病毒同时未来可能还会出现新变异病毒，全球仍有许多人的生命面临风险。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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