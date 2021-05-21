布林肯：美国不会买格陵兰 希望能加强双方关系

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（法新社格陵兰康克鲁斯瓦格20日电） 美国国务卿布林肯今天表示，美国想要加强与格陵兰之间的关系，特别是商业方面。但他强调，他们不像前总统川普，并不想买下格陵兰。

布林肯访问丹麦自治领地格陵兰，结束了北极圈周边国家4天访问行程，包括在冰岛首都雷克雅维克（Reykjavik）举行的北极圈8国外长会议。

布林肯在北极圈行程最后一站告诉媒体：「因为美国高度重视与格陵兰的合作关系，且想要加强这段关系，所以现在我在格陵兰访问。」

布林肯在记者会中，坐在丹麦外长库服特（JeppeKofod）、格陵兰总理艾吉德（Mute Egede）及格陵兰外交首长布罗伯格（Pele Broberg）旁边，他向记者证实，美国并不想要买下格陵兰的说法是「正确的」。

去年，美国在格陵兰首都努克（Nuuk）重开领事馆，并承诺提供1200万美元的经济援助。

谈到加码资金援助的可能性时，布林肯对美国的新计画模糊带过，即便是格陵兰地方政府本周稍早曾提出自由贸易协定的构想。

布林肯说：「我们想找出加强关系的方法，甚至有更多的商业关系。」

2019年时任美国总统川普提议要买下格陵兰，遭丹麦政府斥为「荒唐」， 引起一阵外交喧腾，但川普的主张同时也明确显示，美国重新关注北极地区的战略利益。

4月刚上任的格陵兰年轻总理艾吉德表示，他相信这未来10年将是两国关系新纪元的开始。

© 2021 AFP