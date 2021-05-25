布林肯：美国将助加萨重建

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（法新社耶路撒冷25日电） 美国国务卿布林肯今天誓言，美国将全力协助重建遭受重创的加萨走廊，并支持以色列和武装组织哈玛斯之间的停火，但他坚称绝对不会让控制加萨的哈玛斯从援助中受益。

21日开始的停火终结加萨境内及周边长达11天的军事冲突后，被以色列占领的东耶路撒冷部分地区仍动荡不安。布林肯（Antony Blinken）衔命出访中东，首站来到以色列，接着将访问邻近的埃及和约旦。

布林肯与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召开联合记者会时郑重表明，国际提供援助重建残破的加萨时，美国不会允许哈玛斯（Hamas）从中受益。他稍后将在约旦河西岸（West Bank）会晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）

他说：「我们将与所有的伙伴密切合作，以确保哈玛斯不会从重建援助受益。」

尼坦雅胡则警告，若哈玛斯违反停火协议，以色列将下重手还击。他说：「若哈码斯破坏停火并攻击以色列，我们将强而有力地还击。」

布林肯此行并未会晤被美国与其他西方国家政府列入恐怖组织黑名单的哈玛斯。他稍早曾表示，此行目的是为了支持「巩固停火的努力」。

他重申：「美国完全支持以色列自卫的权利。」

© 2021 AFP