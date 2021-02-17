布林肯：美国月底前将予世卫组织逾2亿美元

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（法新社纽约联合国总部17日电） 美国国务卿布林肯今天表示，在新政府推翻前朝退出世界卫生组织（WHO）的计画后，美国将于月底前支付逾2亿美元（约新台币56亿元）的款项给世卫组织。

美国一直是世卫最大金援国，上述款项为美国之前已对世卫承诺的金额。

布林肯（Antony Blinken）今天在联合国安全理事会（UN Security Council）一场2019冠状病毒疾病（COVID-19）视讯会议上表示：「这是我国履行作为世卫成员国财务义务的重要一步，同时反映我国重新承诺将确保世卫获得必要支持，以领导全球回应这场疾病大流行。」

「美国将作为因应全球挑战的伙伴，这次疫情即是这样一场挑战。我们不只有机会熬过当前危机，也能替未来做更多准备、变得更具韧性。」

布林肯说，美国也将对COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）「提供重要财务支持」。此一机制为分配疫苗给贫穷国家的全球计画。

美国是迄今染疫病故人数最多的国家，前总统川普（Donald Trump）在国内的抗疫方式饱受批评。

川普任内并宣布要退出世卫组织，他认为世卫受制于中国，且未充分阻止疫情。

新任总统拜登（Joe Biden）上任后虽立即取消退出世卫的决定，但拜登政府也施压中国提供更多资讯给调查病毒起源的世卫团队。

布林肯表示：「所有国家都应提供任何疾病爆发初期起的所有资料。」

「从现在开始，所有国家都应参与透明且健全的程序，来防杜和因应公卫紧急事件，好让全世界尽快且尽量获得资讯。」

© 2021 AFP