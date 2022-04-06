布查屠杀引公愤 欧盟48小时驱逐逾200名俄外交官

（法新社罗马5日电） 欧洲联盟国家对乌克兰冲突的愤慨日增，在协同一致动作下，48小时内已驱逐超过200名俄罗斯外交官和使馆人员。

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继德国和法国昨天宣布驱逐共75名的俄罗斯外交官员，义大利、西班牙和斯洛维尼亚在内的多个国家今天跟进；欧盟本身也宣布在其机构内工作的一组俄罗斯官员为「不受欢迎人物」（persona non grata）。

驱逐行动是以涉嫌间谍活动或「国安理由」为名义而执行，但国际社会此时正发声谴责克兰首都基辅郊区布查镇（Bucha）在俄国部队撤离后所发现的数百平民屠杀惨案。

俄罗斯否认俄军犯下暴行，暗示相关影像出于伪造，或推说尸体是在俄军撤退后才出现。 克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者，大举驱逐俄罗斯外交官员之举「目光短浅」。

他指出：「在如此空前艰难的危机环境中缩减外交沟通的机会，实属目光短浅之举，需要寻求解决之道。」

他还说：「这将无可避免地导致报复性行动。」 欧盟国家目前正在讨论针对俄罗斯2月24日入侵乌克兰施以第5轮制裁。

● 各国驱逐行动一览

义大利今天以「国安」为由，遣送30名俄罗斯外交官回国。总理德拉吉（Mario Draghi）呼吁对乌克兰屠杀暴行展开独立调查。他说：「战争罪必须严惩，（俄罗斯）总统蒲亭（Vladimir Putin），有关当局和俄罗斯军队将为他们的行为付出代价。」

斯洛维尼亚表示将驱逐33名俄罗斯外交官，并召见俄罗斯大使以传达斯洛维尼亚对「乌克兰平民遭杀害的震惊」。

与俄罗斯接壤的爱沙尼亚则驱逐14名俄罗斯领事人员，关闭俄罗斯总领事馆和领事馆。 罗马尼亚宣布驱逐俄罗斯驻布加勒斯特（Bucharest）大使馆10名成员；葡萄牙也宣布，俄罗斯大使馆10名人员因从事「违反国家安全」活动而被列为「不受欢迎人物」。 西班牙政府立即驱逐了25名俄罗斯外交官和使馆人员，指这些人「对国家利益构成威胁」，但保留俄罗斯驻西班牙大使以维持对话管道，「因为我们没有丧失希望，坚信蒲亭的战争终将结束」。 丹麦也以同样理由留下俄罗斯大使，但驱逐15名遭控从事间谍活动的15名「情报人员」。 瑞典将驱逐3名俄罗斯外交官，外交部长林德（Ann Linde）告诉记者，这3人「在瑞典从事非法情报行动」。 法国昨天驱逐35名俄罗斯外交官，德国驱逐40人，立陶宛驱逐俄罗斯大使。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）力促全世界对俄罗斯实施严厉制裁，说布查镇惨案实属「战争罪」和「集体屠杀」。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP