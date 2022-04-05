布查满街尸体 卫星照让俄谎言不攻自破

（法新社华盛顿4日电） 乌克兰基辅近郊的布查镇（Bucha）最近发现平民装束者曝尸街头，俄罗斯宣称那都是俄军撤离后才出现，但今天公布的卫星照让俄国说法不攻自破。

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法新社与美国有线电视新闻网（CNN）报导，3月中的布查街道卫星影像显示多名平民陈尸街头，陈尸之处，正是乌克兰官员最近说俄军撤离后发现多具遗体处。

马萨尔科技（Maxar Technologies）发言人伍德（Stephen Wood）今天发声明指出：「在乌克兰（基辅西北）布查上空搜集的高解析度马萨尔科技卫星影像，证实并佐证了最近社群媒体影片和照片显示街头尸横遍野、曝尸数周无人理的状况。」

「纽约时报」公布布查镇雅布隆斯卡街（Yablonska）的近距离照片分析指出，比对4月1日与2日街上散落尸体的影片后得出结论：至少3周前、也就是俄军仍控制布查时，那些尸体就已在那里。

法新社摄影记者2日深入布查，亲眼目睹那里约有20具遗体，全都身穿平民服装，其中还有些人手被绑住。这样的景象让全球哗然，各界纷纷指控俄军犯下战争罪。

俄国国防部否认犯案，还说所有部队「早在3月30日就完全撤离布查」，克里姆林宫更将之斥为乌克兰一手炮制的「假造」影像。

俄国驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）今天在联合国的记者会重申上述说法，称俄军撤离前，布查街头并没有照片中的那些尸体。

涅班济亚说：「他们突然就出现了，倒卧街头，一个挨着一个，左右都有，一些人在动，一些人有生命迹象。」他说，这些都是「乌克兰情报与资讯战机器安排」的景象。

但3月19日和21日的马萨尔科技卫星影像却显示，雅布隆斯卡街当时就有多具尸体，且根据纽时分析，3月9日至11日间的马萨尔科技卫星影像，就显示与人类尸体类似大小的黑色物体。

卫星影像照到的尸体所在位置，有许多与乌克兰地方官员在同一条街地面拍摄的影片以及国际新闻媒体照到的照片位置完全相同。

纽时第2项比对，则是研究Instagram上一张两辆车前有人陈尸的影片。3月21日卫星影像显示，这具遗体和车辆的所在位置，都与影片上的位置相同。

© 2022 AFP