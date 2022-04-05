布查镇惨案 联合国：迹象显示平民直接遭杀害

（法新社日内瓦5日电） 乌克兰近日指控俄罗斯军队在首都基辅（Kyiv）郊外的布查镇（Bucha）屠杀逾300位平民，联合国今天表示，所有迹象都显示布查镇的平民直接遭到锁定且杀害。

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联合国人权事务高级专员公署表示，来自布查镇的照片相当让人感到不安，并强调国际法禁止蓄意攻击平民。

联合国人权事务高级专员公署发言人思罗塞尔（Liz Throssell）在瑞士日内瓦（Geneva）告诉记者：「我们在这里讨论的，似乎是在布查镇直接杀害和锁定平民的情事。」

她援引民众双手被绑的照片，还有遗体被焚烧的半裸女性照片。

她指出：「这相当让人感到不安，且确实强烈表明他们是被直接锁定成个人目标，在这里，我们必须强调的是，依据国际人道法，蓄意杀害平民是战争罪。」

思罗塞尔还说：「所有迹象都显示，受害者是直接被锁定且直接被杀害。」

另外，布查镇居民欧伦娜（Olena）告诉法新社，她曾看到俄国军人冷血射杀一名男子。

43岁的欧伦娜说：「就在我眼前，他们向一位要去超市买食物的男子开枪。」

布查镇位于基辅市中心西北方30公里处，俄国军队于2月27日占领布查镇，当时正值俄军入侵乌克兰战争的头几天，之后俄军控制布查镇长达一个月时间。

在轰炸停止后，乌克兰军队才得以于3月31日收复布查镇，之后当地就被发现有大量身穿平民装束的遗体。

© 2022 AFP