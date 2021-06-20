布罗梅尔状态佳 进美奥运选拔赛男子百米准决赛

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（法新社俄勒冈州尤金19日电） 美国男子短跑名将布罗梅尔（Trayvon Bromell）今天在顺风助攻下，于俄勒冈州举行的美国奥运田径选拔赛百米分组预赛冲出9秒84佳绩，取得明天准决赛门票。

布罗梅尔本月稍早在美国佛罗里达州一场百米赛跑出9秒77傲人成绩，成为今年全球最快速男子百米跑者。他今天在尤金（Eugene）的海威德田径场（Hayward Field）举行的预赛起跑顺利，半途开始领先，抵达终点线时轻松跑出分组第一。

布罗梅尔克服连串威胁生涯的伤势重返田径场后，成为今年东京奥运男子百米夺金热门选手。他表示：「我真的相信自己。医生告诉我，我永远不能再跑了。我唯一有的就是我的信仰。」

美国田径老将盖特林（Justin Gatlin）今天在分组赛跑出9秒93成绩，仅次于布罗梅尔排名第二。他曾在2004年雅典奥运夺得男子百米金牌，目前正努力寻求以39岁之龄第4度参加奥运。

盖特林说：「有些日子，在练习时，我感觉自己像39岁，但（参赛）这样的时刻是我的生活目标。今天只是稍微跑一下，确定我能进入隔天赛程。」

男子200公尺世界冠军莱尔斯（Noah Lyles）今天起跑缓慢，以9秒95屈居分组第三，输给跑出9秒88的贝克（Ronnie Baker）和跑出9秒93的克利（Fred Kerley）。

莱尔斯目标是东京奥运能拿下100公尺和200公尺双料金牌。他说，自己在这个赛季的焦点仍放在200公尺，但有信心在较短距离还有改善空间。

美国奥运田径选拔赛男子百米准决赛和决赛将在明天举行，前3名才能取得东奥参赛资格。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP