布莱恩入名人堂 遗孀：他证明看衰他的人都错了

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（法新社春田市15日电） NBA湖人已故传奇球星布莱恩今天正式入驻名人堂，遗孀凡妮莎发表感言时，称布莱恩证明了，那些曾看衰他的人都错了。

美国篮球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）入驻仪式原定去年8月举办，但因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而延至今天进行。这次入驻名人堂的名人包括布莱恩（Kobe Bryant）、邓肯（Tim Duncan）与贾奈特（Kevin Garnett）3名前NBA球星在内的9人。

去年一起直升机坠机意外，让手上握有5枚NBA冠军戒指的布莱恩、他的女儿，及其他7人罹难。布莱恩过世时仅41岁，消息传出时震惊体坛，也让许多球迷为之心碎。

布莱恩的遗孀凡妮莎（Vanessa Bryant）17岁开始与他约会，今天她代表布莱恩接受这项荣耀，而站在她身旁的是布莱恩入驻名人堂仪式的引荐人乔丹（Michael Jordan）。

凡妮莎说：「亲爱的布莱恩，谢谢你竭尽所能，做一名最好的丈夫、最好的父亲。谢谢你从未放弃我们。谢谢你所做的一切努力。」

布莱恩直接从高中进到美国职篮NBA，开启他璀璨的职业生涯，曾18次入选明星赛的布莱恩，两度夺得总冠军赛最有价值球员（MVP），赢得广大球迷的崇拜。

布莱恩生涯共获3万3643分，在NBA史上排名第4，他视生涯5度获选年度MVP的乔丹为偶像，而这两名超级球星的生涯有几年时间重叠。

凡妮莎说：「布莱恩会感谢所有帮助他，让他有今天这般成就的人，其中也包括那些怀疑他、攻击他、说他无法达成目标的那些人…到头来，他证明了这些人都错了。」她的这番言论，让一旁的乔丹也忍不住露出一抹微笑。

布莱恩、邓肯、贾奈特都于2016年高挂球鞋，2020 年首次获得入选资格就在投票后过关，确定在名人堂拥有一席之地。这3人生涯加起来共获得11座NBA总冠军、4次NBA例行赛最有价值球员（MVP）及48次入选明星赛。

这3人之外，4面奥运女篮金牌得主凯钦丝（Tamika Catchings）、1994与1995年率休士顿火箭连霸NBA冠军的教头汤加诺维奇（Rudy Tomjanovich）、大学男篮传奇教练沙顿（Eddie Sutton）、大学女篮传奇教练穆尔基（Kim Mulkey）及史蒂文斯（Barbara Stevens）也入驻名人堂。

除了上述8位，曾长期担任国际篮球总会（FIBA）秘书长、2018年病逝的鲍曼（Patrick Baumann）也以贡献者之姿进入名人堂。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

© 2021 AFP