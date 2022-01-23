布里吉斯攻下全队最高23分 太阳轻取溜马6连胜

（法新社洛杉矶22日电） 美国职篮NBA凤凰城太阳今天对决印第安纳溜马，太阳布里吉斯（Mikal Bridges）攻下全队最高的23分，保罗（Chris Paul）也有18分、16助攻，帮助太阳击败溜马，拿下6连胜。

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太阳今天以113比103分击败溜马。

毕永柏（Bismack Biyombo）为太阳拿下21分，在主场对战溜马前，太阳已经创下客场5连胜纪录。太阳队在过去10场比赛也赢了9场。

虽然太阳得分王布克（Devin Booker）这场比赛只拿下11分，不过，其他球员挺身而出击败溜马。

溜马的杜阿尔特（Chris Duarte）和史蒂芬生（Lance Stephenson）分别为球队攻下17分，毕塔吉（Goga Bitadze）也有16分和11篮板表现，但人手不足的溜马无法与两天前爆冷击败金州勇士时的气势相比。

另外，在贾兰德（Darius Garland）23分、11助攻助阵下，带领主场的克里夫兰骑士以94比87分击败奥克拉荷马雷霆。

菜鸟莫布里（Evan Mobley）攻下15分和本赛季最高的17篮板，也让骑士在过去的7场比赛中拿下6胜。

雷霆则在过去的14场比赛中输掉12场。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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