布里斯托抗议者暴力袭警 强生痛批可耻

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（法新社伦敦27日电） 英格兰西部布里斯托市（Bristol）的抗议者为反对新的犯罪防治法案，近来3度发动夜间暴力抗议，昨天并传出攻击警察情事。英国首相强生今天谴责袭警行为「可耻」。

尽管政府为控制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而禁止大型集会，布里斯托昨天的抗议仍涌进1000人参与。在抗议过程出现「暴力行为」后，警方昨夜一共逮捕10人。

布里斯托21日与23日的「撤回法案」（Kill the Bill）示威也衍生出暴力情事。抗议者表示，这份「警察、犯罪、量刑与法院法案」（Police, Crime, Sentencing and Courts Bill）将严重限制人民和平抗议的权利。

强生（Boris Johnson）在推特（Twitter）写道：「昨夜布里斯托发生可耻的袭警案。」

「我们的员警不应该面临被暴徒扔掷砖块、瓶子和烟火的情况，这些暴徒故意施暴和造成财产损失。」

「我全力支持警方和这座城市。」

布里斯托抗议者则指控警方过度动武，并嘲讽当地警方起初宣称21日有数名员警骨折，后来又被迫承认搞错的事。

今天英格兰还有数座城市出现反对法案的抗议，不顾警方以防疫限制令为由，警告民众不要参加示威。

© 2021 AFP