布里斯本拿下2032奥运主办权 烟火四射民众欢呼

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（法新社东京21日电） 国际奥林匹克委员会今天投票后宣布，由澳洲布里斯本中选拿下2032年夏季运动会主办权。同一时间布里斯本天空施放起庆祝烟火，大批民众围观，难掩兴奋喜悦之情。

布里斯本（Brisbane）今天确定拿下2032年奥运主办权，庆祝烟火顿时照亮夜空，因为它将成为继墨尔本（Melbourne）和雪梨（Sydney）之后，第3个举办夏季奥运会的澳洲城市。

国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（ThomasBach）在东京会议投票后，证实了外界预料的结果。这项宣布也让布里斯本前往东京的代表团大为振奋，同一时间，几千公里外的布里斯本夜空，绽放绚烂的庆祝烟火。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）表示：「这是历史性的一天，不仅对布里斯本和昆士兰州而言，对全国也是。只有国际大城能举办夏季奥运，因此这对布里斯本在当地和国际上的地位而言，都是恰如其分的认可。」

数百位民众挤满布里斯本南岸河畔周围空地，参加宣布派对，同时在大型投影萤幕上观看代表团向国际奥会做的最后简报。

在这群佩戴口罩的人群中，24岁的库希（RhysCush）表示，他希望能参与2032奥运的准备工作，也希望能进场观赛。他对法新社说：「我是超级大粉丝，今天早上还起来看垒球赛。奥运要来这举办，我超级兴奋。」

42岁的葛兰吉（Lauren Granger）则希望2032奥运能像成功的2000雪梨奥运一样，再度创造风潮。她说：「我们飞去雪梨看奥运，对我们家来说，是非常美好的经验。那已经是20年前了，所以希望2032年我们能和孩子们重温一切。」

布里斯本人口约230万人，拥有大片闪亮沙滩，和澳洲南方大城相比，较为慵懒也少了点都会感。

比赛场馆将散落于布里斯本以及昆士兰省的邻近城镇，包括曾于2018年举办大英国协运动会（Commonwealth Games）的黄金海岸（Gold Coast）。

一些观光客倾向把布里斯本当作前往大堡礁等其他景点的出发点。各界希望奥运能提振布里斯本的声望，让它更具观光吸引力。

「澳洲人报」（The Australian）报导指出，这场奥运将耗资约50亿澳币（新台币约1025亿元），开闭幕预计在整修后的加巴（Gabba）板球场进行。

这个投票结果意味着接下来3届的奥运东道主都已经确定，2024年奥运将在法国巴黎举行，2028年则在美国洛杉矶。

© 2021 AFP