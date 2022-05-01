布里斯本筹办2032奥运 国际奥会主席：印象深刻

（法新社雪梨1日电） 国际奥会（IOC）主席巴赫今天和布里斯本2032年奥运组织委员会进行犹如「蜜月」的首度会晤后表示，布里斯本为举办2032年奥运做了令人印象深刻的准备。

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但巴赫（Thomas Bach）警告，就像任何婚姻一样，可能会有意外而造成双方关系出现问题。

巴赫访问雪梨会见布里斯本2032年奥运组委会成员时说：「我们不仅满意，诚如我先前说过，我们印象深刻且感到放心。」

巴赫也向澳洲奥林匹克委员会（AOC）主席柯兹（John Coates）道别；柯兹昨天卸任，离开担任32年的主席职务。

巴赫在会晤包括昆士兰州长帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）在内的布里斯本2032年奥运组委会成员后说：「这是一次犹如蜜月的会议。」

他说：「这个蜜月不会永远持续下去。经验告诉我们，就像所有婚姻一样，都会有起伏。」

「但我认为，彼此之间的相互尊重和热情将确保我们将会克服一些意想不到的障碍。」

当被问到板球或冲浪救生项目是否纳入2032年布里斯本奥运时，巴赫只说，国际奥会试着纳入那些激励年轻一代的竞技项目。

© 2022 AFP