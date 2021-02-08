布雷迪经典对决胜出 海盗超级杯退酋长

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（法新社佛罗里达州坦帕7日电） NFL的布雷迪今天在与马霍姆斯间的四分卫经典对决中胜出，率领海盗在主场31比9击败酋长称霸超级杯，这也是他个人生涯的第7冠。

职业美式足球联盟NFL坦帕湾海盗（Tampa BayBuccaneers）今天在主场与堪萨斯酋长（Kansas CityChiefs）争夺超级杯（Super Bowl）冠军，这是史上第一次出现有球队在主场争冠的情况。

这场比赛的焦点集中在海盗明星四分卫布雷迪（Tom Brady）与酋长四分卫新星马霍姆斯（PatrickMahomes）的「世代对决」上，两人分别是前两个球季超级杯冠军球队的四分卫。

43岁的布雷迪先前在新英格兰爱国者的20个球季中，9度率队闯进超级杯、6次成功夺冠，自己4度拿下超级杯最有价值球员（MVP）、3次获选年度MVP。马霍姆斯2017年加入酋长，隔年就获选年度MVP，生涯第3个球季就带领球队在超级杯称霸，个人也收下超级杯MVP。

这让现为球评的前达拉斯牛仔四分卫罗莫（TonyRomo）就形容，这场世代对决犹如在看美国职篮NBA传奇球星乔丹（Michael Jordan）在总冠军赛卯上詹姆斯（LeBron James）一般。

但今天比赛的上半场，酋长的马霍姆斯完全没有表现，仅靠巴克（Harrison Butker）在前两节各1次的射门拿下分数，海盗则在布雷迪的领军下展开猛攻，他两度传球让他在爱国者时期的老搭档葛隆柯斯基（RobGronkowski）达阵，并助布朗（Antonio Brown）在上半场尾声时达阵，海盗因此在半场结束时以21比6领先攻守失序的酋长。

下半场的比赛，酋长靠巴克的射门先要3分，但福内特（Leonard Fournette）冲球达阵，海盗在加踢得手后，以28比9扩大领先，萨克科普（Ryan Succop）再于第3节末段射门成功，让海盗在前3节结束时以31比9领先酋长。

第4节双方都没有得分进帐，最终海盗31比9击败酋长，拿下队史第2座超级杯冠军，这也是他们继2002-03年球季后再度称王。这座冠军也让6度率爱国者夺冠的布雷迪，在转战海盗第1个球季就拿下超级杯冠军。

© 2021 AFP