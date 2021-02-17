布雷迪3盘逆转美国同胞皮古拉 晋级澳网4强

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（法新社墨尔本17日电） 美国女将布雷迪（Jennifer Brady）今天在澳洲网球公开赛（AustralianOpen）逆转击败同胞选手皮古拉（Jessica Pegula），接下来将在女单4强赛遭遇捷克好手穆霍娃。

今年澳网女单第22种子布雷迪今天在拉佛球场（Rod Laver Arena）暂时抛下同胞情谊，首盘以4比6让出后强势反扑，倒追两盘以6比2、6比1击败皮古拉。

布雷迪下一场比赛，将对上稍早爆冷拍落世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）的第25种子选手穆霍娃（Karolina Muchova）。

本届澳网在抵达澳洲后因防疫被迫隔离14天的女子选手中，布雷迪是最后一位仍持续晋级的女将。

她谈到皮古拉时表示：「我们是很好的朋友。我知道我们将来还会有很多场艰难对战。」皮古拉的亿万富豪爸爸，是职业美式足球联盟NFL水牛城比尔队（Buffalo Bills）的老板。

布雷迪在这场比赛共轰出22记致胜球和7记爱司球（Ace）。她说：「我感到她（皮古拉）给我的压力，她的攻势如此强劲，我一直想压制她，以争取更多进攻机会。我想我第3盘打得相当不错。」

在这场比赛之前，布雷迪这次澳网一共只被对手破发2次；但和皮古拉的对战，布雷迪一开始便感受到沉重压力。皮古拉在潮湿天候下一度连拿14分，在比赛初期掌控战局。

布雷迪先前4次参加大满贯赛都在首轮出局，直到去年美国网球公开赛（US Open）她一路过关斩将，才在4强赛一场史诗大战中败给最后夺冠的大直美（Naomi Osaka）。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2021 AFP