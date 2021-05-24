布鲁克斯与莫兰特合拿57分 灰熊扳倒西区龙头爵士

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（法新社盐湖城23日电） 西区第8种子灰熊，今天在布鲁克斯轰下全场最高31分、莫兰特攻下26分联手带领下，以112比109扳倒西区龙头爵士。

美国职篮NBA西区龙头犹他爵士，今天与打了两场附加赛才艰苦进到季后赛的第8种子曼菲斯灰熊在季后赛首轮碰头。

比赛首节，灰熊三分线外8投尽墨，爵士在康利（Mike Conley）单节9分带领下，取得24比17领先。次节爵士打出10比4开局，一度以34比21将领先拉开到两位数，但灰熊在布鲁克斯（Dillon Brooks）带领下展开反扑，他单节攻下10分，灰熊也打出32比19攻势将战局逆转，半场打完灰熊反以49比43领先爵士。

下半场比赛，两队在第3节不断拉锯，灰熊在布鲁克斯单节14分带领下，打完3节后持续以83比74领先爵士。灰熊末节打出14比8开局，一度以97比82领先15分，但爵士一阵穷追猛赶，并在比赛最后不到1分钟的时间内，靠鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）5次罚球全部命中，一度将落后追到剩下1分差距，但布鲁克斯上篮得手，灰熊再以3分领先，最终就以3分之差险胜。

爵士今天在三分线外出手高达47次，但只投进12球，命中率仅2成55，三分球手感冰冷，是输球一大关键。

灰熊此役下克上击败爵士，在双方7战4胜制系列赛开出红盘，取得1比0领先。

此役灰熊的致胜功臣布鲁克斯，轰下全场最高31分，莫兰特（Ja Morant）也攻下26分，瓦伦休纳斯（Jonas Valanciunas）有15分、13篮板的双十成绩，安德森（Kyle Anderson）获得14分。

爵士的鲍格达诺维奇今天攻下29分，康利（Mike Conley）有22分、11助攻的表现，戈贝尔（Rudy Gobert）有11分、15篮板的双十演出，替补的费佛斯（Derrick Favors）也贡献12分、11篮板。

© 2021 AFP