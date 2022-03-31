布鲁斯威利罹病息影 失语症困扰全美200万人

（法新社华盛顿30日电） 好莱坞巨星布鲁斯威利（Bruce Willis）惊传罹患失语症，宣布息影。消息传开，演艺圈友人纷纷送暖，也引发外界对这种所知甚少疾病的关注。

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明尼苏达州梅约医院（Mayo Clinic）神经科专科医师波塔（Hugo Botha）解释：「失语症代表着人们有着语言相关的问题，而这并非天生的。」

最常见的肇因是中风或头部受伤，专家强调，虽然失语症会影响言语和书面文字的产生和理解，但通常不会影响智力。

根据全国失语症协会（National Aphasia Association），失语症困扰约200万名美国民众，比帕金森氏症、脑性麻痹、或肌肉萎缩症更为常见。

全国失语症协会2016年执行的调查发现，仅不到9%的人知道失语症为何。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）认知科学家芮普（Brenda Rapp）解释，虽然失语症通常由中风等一次性事件造成，「还有其他可能性，像是神经退化性疾病」。

在这种情况下，损害会持续进行，治疗重点放在预防进一步丧失功能。

© 2022 AFP