布鲁斯威利罹病息影 失语症的两种不同形式

（法新社华盛顿30日电） 好莱坞巨星布鲁斯威利（Bruce Willis）惊传罹患失语症，宣布息影。专家表示，失语症分为两种类型，一种是表达性失语症，另一种则为在接受性失语症。

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约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）认知科学家芮普（Brenda Rapp）说，掌管语言的大脑系统是「非常复杂精密的机器」，牵涉选择正确字词、适当嘴型来发音，并在另一端听取和解读它们的意思。

芮普补充表示，每个人偶尔都会有难以找到正确字眼的时候，「但你可以想像，对失语症的人来说，这种情况经常发生」。

医生有时会将失语症分为，与脑损伤发生部位相关的广泛临床类别。

美国语言听力学会（American Speech Language Hearing Association）语言病理学家哈特斐德（Brooke Hatfield）指出，在表达性失语症中，人们「通常理解力相当好，但难以表达出口」。罹患表达性失语症的人可能会用「想要食物」这种简单的字词来让对方理解。

哈特斐德还表示，在接受性失语症方面，患者「可以轻易表达字汇，但不见得是正确的字眼，也难以理解自己所听到的言语」。

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