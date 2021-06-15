希克近50公尺远射进球 欧国杯捷克2比0胜苏格兰

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（法新社格拉斯哥14日电） 苏格兰足球代表队今天在2020欧洲国家杯足球赛（Euro 2020）小组赛0 比2不敌捷克，苏格兰睽违23年首度踢进大型赛事的欣喜期待，只需90分钟，就被熟悉的失望之情取代。

捷克的两度进球，让格拉斯哥汉普顿公园（Hampden Park）1万2000名球迷看得目瞪口呆，这两颗都是25岁前锋希克（Patrik Schick）踢进，其中更包括一记永留青史的绝妙好球。

上半场已经头槌摆进、让捷克带着领先进入中场休息的希克，下半场开始没多久又开始表演时间。

第52分钟时，希克看到苏格兰门将马歇尔（David Marshall）离球门线很远，马上逮到机会，从距离球门近50公尺外直接起脚破门。这是欧国杯赛史最远的进球纪录。

被教头舒哈菲（Jaroslav Silhavy）誉为「天才」的希克说：「我看到他（马歇尔）在那里，所以我就用力把球踢进去了。」

但对于克拉克（Steve Clarke）领军的苏格兰队而言，今天的落败怨不得别人，这悲惨的一天甚至从还没开踢就已开始，因为赛前就知道效力英格兰超级联赛（Premier League）兵工厂（Arsenal）的后卫狄尔尼（Kieran Tierney）会因伤不在先发阵容之中。

狄尔尼应该是苏格兰过去一年最棒的球员，也是克拉克执教的苏格兰队日渐进步、终于结束漫长等待踢进大赛会内赛的重要功臣。

© 2021 AFP