希拉蕊携手加拿大畅销作家 写悬疑小说

广告 继续浏览后续

（法新社纽约23日电） 美国出版商西蒙与舒斯特今天宣布，2016年与川普一同角逐白宫宝座的前国务卿希拉蕊．柯林顿准备与加拿大作家露意丝．佩妮（Louise Penny）搭档，撰写一本政治悬疑小说。

西蒙与舒斯特（Simon & Schuster and St.Martin's Press）说，「恐怖之国」（State ofTerror，暂译）将于10月12日问世，内容讲述一名新任国务卿在其政治对手麾下任职，试图揭开「一连串使全球秩序陷入混乱的恐怖攻击」内幕。

前总统川普的「美国优先」政策限制了美国全球领导角色的地位，尽管书中没有明确提及川普，但故事背景是「美国领导地位在国际舞台缩水的4年之后」。

希拉蕊（Hillary Clinton）在声明中说：「与露意丝一起撰写悬疑小说宛如美梦成真。」「我喜欢她的每一本着作、书中角色和她展现出的友好情谊。现在，我们将结合我们的经验，探索存在高风险外交和背叛的复杂世界。这一切都不像是第一次出现。」

佩妮说，与希拉蕊合作是「一次令人难以置信的经历，在高风险危机爆发之际，进入国务院、进入了白宫、进入了国务卿的脑袋里」。

她说：「在开始之前，我们谈到她担任国务卿的时光。她最恐怖的噩梦是什么？答案是恐怖的国度。」

畅销作家佩妮所着的「加马什督察长」（Inspector Armand Gamache，暂译）系列小说，被翻译成31种语言。

希拉蕊追随丈夫、前总统柯林顿（Bill Clinton）的脚步跨足文坛；柯林顿与畅销作家派特森（JamesPatterson）合作的政治惊悚小说「总统千金」（ThePresident's Daughter，暂译），将于今年6月出版。

这是柯林顿与派特森继2018年「失踪的总统」（The President is Missing）后第二度合作。「失踪的总统」描述白宫遭遇恐怖网路攻击，销售超过300万本，并将翻拍成电视剧。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP