希腊为计画出动声波炮赶移民作法辩护

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（法新社布鲁塞尔9日电） 希腊移民部长玛他拉奇今天为雅典当局计画用声波炮（sound cannons）遏阻边界移民做法提出辩护。欧洲联盟内政事务专员则表示，这种做法「怪怪的」，而且在法律上有疑义。

玛他拉奇（Notis Mitarachi）在和欧盟内政事务专员约翰松（Ylva Johansson）会面后，告诉媒体：「我不会谈论影响希腊警方的运作议题。」

玛他拉奇说：「警方有他们的作业方式。」

不过，对于雅典当局计画派遣两台配备长程声波装置（Long Range Acoustic Devices）的卡车，在艾佛罗斯（Evros）边界哨站对移民放送高分贝声波，试图遏阻他们从邻国土耳其渡河进入希腊，欧盟当局表示不安。

约翰松说：「这样保护你们边界的方式有点奇怪。欧盟执委会从未资助过这种事。我希望这符合基本权利，不过，这点得要厘清。」

约翰松和玛他拉奇双双表示，两人在进行「坦率讨论」，检视希腊移民问题的情况时，并未提起这个议题。希腊位于非法移民入境的前线，在面对邻国土耳其的岛屿上设立多处营区，安置约1万名寻求庇护的移民。

玛他拉奇说，「我们的看法是我们会以各种方法运用不违反国际法的科技」，来捍卫希腊的边界。

「重要的是，我们做的每件事必须有效，且符合欧盟法规。」

希腊宣布将派出声波炮的计画后，欧盟执委会本月初曾和雅典当局联络，希望他们提供关于这种装置的进一步资料。

© 2021 AFP