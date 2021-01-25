希腊军政府时代自由斗士海边意外身亡

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（法新社雅典24日电） 希腊前任部长及自由斗士瓦列拉基斯今天在海边身亡。他生前曾参与多起反抗独裁军政府的炸弹攻击事件，还曾从科孚岛游泳逃狱至阿尔巴尼亚。

据雅典通讯社（Athens News Agency）指出，77岁的前社会主义派部长瓦列拉基斯（Sifis Valirakis）今天下午失踪，海巡队接获他的妻子通报后，在尤比亚岛（Evia）海边找到他的充气艇，引擎仍未熄火。

他的遗体则于傍晚在距离船只约1英里处寻获。

瓦列拉基斯曾加入泛希腊解放军（Panhellenic Liberation Army）的行列。这个军事组织致力对抗由美国支持、在1967年至1974年执政的希腊独裁军政府。

瓦列拉基斯在巴勒斯坦解放组织（Palestinian Liberation Organization）受训，1971年入狱科孚岛（Corfu），1年后成功越狱，靠着游泳逃至阿尔巴尼亚（Albania）寻求政治庇护。

瓦列拉基斯在1995至1996年担任希腊公安部部长，当时的政府由前身为泛希腊解放军的泛希腊社会运动党（PASOK）组成。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）对瓦列拉基斯表示哀悼。

他在推文中写道：「瓦列拉基斯是勇敢的民主主义者，是无畏独裁、抗争到底的斗士，更是在民主时期无私奉献的国会议员和部长。他是政治对手，但永远不是敌人。」

© 2021 AFP