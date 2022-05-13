希腊国会通过 更新与美共同防御合作协定

（法新社雅典12日电） 在希腊总理米佐塔基斯访美之前，希腊国会今天批准美国-希腊共同防御合作协定更新版。

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希腊国家通讯社「雅典通讯社」（ANA）报导，该协定是之前于2019年签署的协定修订版，获得181名国会议员的多数批准，包括执政的保守政党和在野的社会主义政党。

米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）先前告诉国会，共同防御合作协定是将希腊「升级」为「美国在更广泛领域的主要合作伙伴和对话者」，其中包括针对武装攻击的相互保护承诺。

米佐塔基斯表示，这项协定使美军能够通过在利托霍罗（Litochoro）与佛罗斯（Volos）的额外希腊军事设施，通往巴尔干半岛的道路。佛罗斯是索达湾（Souda）庞大的海军基地与亚历山德鲁波利斯（Alexandroupolis）的主要港口。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）当时表示，最初于10月在华府签署的协议修正案，「使驻希腊美军能够在其搭地点进行训练和行动」，「此次更新将使该协议维持无限期有效」。

希腊官员曾表示，协定将每5年更新一次。 根据2019年协定，美军被赋予在48小时内「无阻碍地进入和使用」亚历山德鲁波利斯的优先地位。对美国海军和北大西洋公约组织（NATO）而言，亚历山德鲁波利斯是位在巴尔干半岛和黑海具相当战略价值的门户。

希腊左派的前总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）今天表示，这项协定「让我们国家成为一颗（美国的）卫星，而不是盟友」。

面对来自区域对手、北约成员国土耳其的持续挑战，希腊也与法国签署互助防御协定以及战机和护卫舰交易。

米佐塔基斯将于本月16日在白宫会晤美国总统拜登，并于次日在国会发表演说。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2022 AFP