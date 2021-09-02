希腊左巴作曲家西奥多拉基斯过世 享耆寿96岁

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（法新社雅典2日电） 医院消息人士今天表示，知名「希腊左巴」作曲家和反对前希腊军政府代表人物西奥多拉基斯（Mikis Theodorakis）在雅典过世，享耆寿96岁。

西奥多拉基斯是名多产的作曲家，也是个政治特立独行人士，由于音乐鼓舞人心，加上对抗1967到1974年执政的希腊军政府，在国内备受推崇。

他的同名电影配乐，包括1969年的「焦点新闻」（Z）和1973年的「冲突」（Serpico），让他成为享誉国际的作曲家。

他的作品涉足音乐领域广泛，从歌剧、合唱音乐到流行乐都有。

1925年7月29日生于爱琴海东部奇俄斯岛（Chios）的西奥多拉基斯，在第二次世界大战时，当年17岁的他加入反抗军，对抗德国和义大利的占领。

1967年希腊军方发动政变，建立独裁政府，左翼政治人物遭逮捕，西奥多拉基斯也是其中之一。

一年后获得赦免，他参与成立秘密组织爱国阵线（Patriotic Front），再度遭军政府监禁，他的作品也被禁止。1970年获释后，流亡到巴黎。

4年后独裁政府垮台，西奥多拉基斯归国，受到英雄式欢迎。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP