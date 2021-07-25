希腊开放「潜」进2500年前沉船遗址 盼吸引更多游客

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（法新社希腊阿洛尼索斯25日电） 希腊2020 年开幕的首座水下博物馆，提供潜水客参观2500年沉船遗迹的机会。现在疫情后观光业重启，当地盼能吸引更多游客造访，享受结合潜水与考古的新体验。

游客费雪（Hans-Juergen Fercher）浮出爱情海土耳其蓝的清澈海水中，这是他第4趟潜入堆满2500年前酒瓮的古沉船残骸中，而这里也是希腊首座水下博物馆。

这名48岁的精神科医生爬上以希腊神话海神之子特里顿（Triton）命名的潜水船甲板后说：「这结合了潜水和考古潜水，潜入历史，真的独一无二。」

希腊阿洛尼索斯岛（Alonissos）东岸外海佩里斯特拉（Peristera）无人岩岛下的博物馆于2020年开张，却因COVID-19（2019冠状病毒疾病）而被封存。如今希腊重启观光业，这间博物馆正好提供了永续收入来源的最新典范。

像费雪和丹麦酒窖制造商费德朗（Lisette Fredelund）这样的潜水客，愿意花费比一般休闲水肺潜水价格高出约50%的95欧元（约新台币3200元）参加导览潜水，一探这处原本保留给考古专业人员的遗迹。

作为希腊最大的水域，这区发现越来越多的沉船遗迹，也让新增水下博物馆的前景一片看好。

希腊观光部长塞奥查理斯（Harry Theocharis）向法新社表示，自2020年法律允许进入这样的古迹后，希腊已让潜水成为吸引观光客的新焦点。他说：「这样的观光一年四季都能吸引游客，针对慷慨买单潜水的特殊受众。」此外他指出，还有10间新的潜水乐园准备依法定程序取得执照。

特里顿潜水船上，另一组6名游客穿上潜水装沉入海中，紧跟着导览员。据阿洛尼索斯市长发菲尼斯（Petros Vafinis）表示，自博物馆开幕后，约有300人付费参观这个遗迹。

所有游客都需先聆听关于遗迹和规范的简报，例如须和文物保持最少2公尺距离。潜水客下船游一小段后，便会开始下潜至30公尺的海床上，沿途经过不同的光折射层和越来越冷的海水。

特别来此参观遗骸的希腊游客吉亚闪米迪斯（George Giasemidis）表示：「听完简报后我的期待相当高，而一切都符合我的期待。」

有鉴于深度和下潜技术难度，只有拥有证照的潜水者能参观这艘运送酒和其他物品，却在西元前5世纪被大海吞噬的商船遗址。

发菲尼斯说：「我们希望提供另一种观光方式，不想要到处都有的密集观光。」由于周边还有4处沉船遗迹，当地期盼这些沉船能陆续开放，让阿洛尼索斯名列全世界潜水客的必访清单。

© 2021 AFP