希腊强制医护人员打疫苗 数千人雅典街头抗议

广告 继续浏览后续

（法新社雅典29日电） 希腊警方表示，雅典市中心今天约有7000名群众抗议强制护理人员接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的新规定。

法新社报导，这项自本月25日生效的新规定，要所有在医院工作的人员都必须接种疫苗。

示威群众挥舞着希腊国旗、举着牌子，上面写着「我们不是反对疫苗，而是反对法西斯主义」、「民主万岁」等语。

参与抗议的巴卡基欧斯（Christos Bakakios）是救护车司机，他说：「因为我拒打疫苗就被迫请病假，这实在令人讶异；前几个月我都在协助抗疫，一直在非常困难的情况下工作。」

自称琳娜（Lina）的护理师说，如果所有不愿打疫苗的照护人员都休假，那么希腊的医疗系统将会崩溃，「医院已经不堪负荷了，这样做实在没道理」。

希腊政府24日宣布一连串新限制措施，且下月开始不再让未接种疫苗的人免费采检，期望藉此扩大疫苗覆盖率。

目前在医院插管的COVID-19重症患者，99%都未接种疫苗。

安养院工作人员自8月中旬起就必须接种疫苗，否则恐被停薪停职。希腊中部佛罗斯（Volos）的一家安养院，最近就有10名职员被停职。

希腊1070万居民中，超过570万人已完整接种COVID-19疫苗。

但Delta变异株扩散仍引发忧虑。希腊今天通报新增约1500例确诊，自疫情爆发以来，累计超过1万3600人染疫病亡。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP