希腊森林大火 烧毁10多间房5人住院

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（法新社雅典31日电） 希腊第3大城巴特拉斯市附近的森林大火，已共造成10多间房舍毁坏，5人因呼吸问题住院。

消防单位表示，他们动员145名消防员、50辆消防车、8架消防飞机和直升机，去扑灭伯罗奔尼梭半岛（Peloponnese）泽里亚（Zeria）地区的大火，该地位于希腊首都雅典（Athens）以西约210公里处。

有关当局从该地区的5个村庄，及临海的旅游胜地朗格斯（Loggos）疏散人群。

民防部门表示，有约10多间房舍烧毁，并有5人出现呼吸问题而被送往当地医院。

雅典通讯社（ANA）报导指出，该地区的一条高速公路，以及跨越科林斯湾（Gulf of Corinth），连结伯罗奔尼梭半岛和希腊本土的里翁-安提里翁（Rio-Antirrio）大桥封闭。但交通在今天傍晚已经恢复。

巴特拉斯市（Patras）和附近爱琴市（Aigio）的医院都被交代要收治任何受伤的人员，海岸防卫队也一直待命，以营救任何水上逃出浓烟的人。

根据民防机构所言，过去24小时内就发生了56起森林大火，但大多数很快便获得控制。

希腊每年都遭受森林大火袭击，但专家已经警告，全球暖化会增加森林大火的频率和强度。

天气预报指出，该国自30日以来就一直处于另一波热浪之中，气温都在摄氏42度到44度之间。

几天前，一场大火在雅典附近的潘特利山（Mount Penteli）肆虐，但未造成人员伤亡。

© 2021 AFP