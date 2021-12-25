希腊水域移民船翻覆沉没 10多人丧命

（法新社雅典24日电） 希腊海岸警卫队表示，一艘移民船只今天在爱琴海沉没，造成至少3人罹难；数个小时前，希腊才发生另一起类似事故，有11人丧命。 最近几个月，希腊水域的走私活动数量增加，这是自22日以来的第3起船难。

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希腊海岸警卫队表示，一艘船只在巴罗斯岛（Paros Island）附近翻覆沉没，在船只发现3具遗体并救出57人。

数小时前，一艘船只昨晚在希腊安提基瑟拉岛（Antikythera）北方小岛触礁，搜救人员打捞到11具遗体。

希腊海岸警卫队说，有90名滞留在小岛上的乘员获救，包括27名儿童与11名女子。

22日，一艘载着移民的小船在福莱甘兹罗斯岛（Folegandros）外海翻覆，造成至少3人死亡。希腊有关当局说，有13人获救，另有数十人依旧失联。 联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）希腊助理代表席维斯崔（Adriano Silvestri）说：「这起船难让人痛苦地想起，民众为了寻找安顿之处，仍持续踏上危险的旅程。」

联合国难民公署估计，今年1月到11月，有超过2500人在冒险偷渡到欧洲时死亡或失联。

© 2021 AFP