希腊艾维亚岛再现野火 出动数十消防员与灭火飞机

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（法新社雅典23日电） 希腊第2大岛艾维亚岛（Evia）南部今天发生森林大火，当局出动数十名消防人员与数架灭火飞机。不到2周前，艾维亚岛北部才有野火侵袭，数千人遭疏散。

艾维亚岛位于首都雅典东北方。根据雅典通讯社（Athens News Agency），大火在法吉亚村（Fygia）附近延烧，两个社区的民众被疏散前往沿海度假村马尔马里（Marmari）。当局已在马尔马里外海备好船只，以在必要情况下疏散民众。

消防队表示，46名消防人员正与强风助长的火势拚搏，当局同时出动20辆消防车，3架灭火飞机与两架直升机。

民防单位昨天宣布，希腊许多地区今天有「非常高的风险」出现野火。

自7月以来，艾维亚岛与罗得岛（Rhodes）、雅典北部和东南部森林以及伯罗奔尼梭半岛（Peloponnese）部分地区都惨遭野火肆虐，3人因此丧命。

希腊政府将此灾难归咎于数十年来最严重的热浪。

气候专家警告，由于人类活动造成全球暖化，极端天气与猛烈野火将变得更加普遍，因此投资在团队、设备与政策来对抗野火变得格外迫切。（译者：陈怡君/核稿：林治平）

© 2021 AFP