希腊记者遭枪杀 总理：迅速展开调查

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（法新社雅典10日电） 希腊一名知名记者遭枪杀，受到欧盟官员、各政党和媒体工会谴责后，希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天下令迅速调查此案。

总理办公室表示，米佐塔基斯今天找来警政部长克里索霍伊季斯（Michalis Chrysochoidis）开会，讨论此案。

卡拉瓦兹（Giorgos Karaivaz）为希腊民营Star电视台的记者，也经营新闻部落格bloko.gr。目击者表示，昨天他在位于雅典阿利莫斯（Alimos）区的家门口下车后，枪手向他连开多枪。

警方消息人士告诉法新社，嫌犯为两名男子，骑着机车朝52岁的卡拉瓦兹开枪，现场发现17枚弹壳。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）和欧洲理事会（Council of Europe）人权事务高级专员随即谴责这起谋杀案。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）昨天发推文说：「谋杀记者是卑鄙、懦弱的行为。」

「欧洲维护自由，而媒体自由可能是所有自由中最神圣的，记者必须要可以安全地工作。我谨向卡拉瓦兹的家人表达慰问之意，希望凶手很快就会被绳之以法。」

© 2021 AFP