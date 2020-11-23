希腊责怪受害者文化 助长家暴歪风

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（法新社雅典23日电） 现年30多岁不愿透露姓氏的希腊公仆玛莉亚，被前男友在雅典街头公然施暴后，挂着黑眼圈光着脚独自到警察局求援，员警不了解他为何如此暴力还反问玛莉亚：「你怎么招惹他的？」

回忆这段身心遭受重创的伤痛，玛莉亚（Maria）说，警局里的警察还告诉她，「若你现在不报案，你活该被打」，还有事发后左邻右舍说她坏话的那些流言蜚语。

玛莉亚说：「很多人认为，男人的行径归咎于妇女，家暴这档事…属于家务事且外人不应插手。」

揭发前男友的恶行之前，玛丽亚表示，她隐忍了一年多的时间，雅典街头的公然被揍，则是压垮她的最后一根稻草。

她的前男友最后被判刑，但非因家暴，而是其他的罪名，而且没有任何的赔偿。

性别平等研究中心（Research Centre on Gender Equality或KETHI）位于雅典市府附近的巷弄里，吉里基迪（Agapi Gyrichidi）在中心里的简单阳春办公室，提供心理与法律谘商，帮助被施暴的妇女。

她说：「在希腊，这种刻板印象仍是很普遍，妇女认为她们必须容忍，认为情况将会好转，认为若她们离家出走就是糟糕的母亲，尽管她们内心恐惧，我们努力建立她们站出来的信心。」

希腊雅典派迪昂大学（University of Panteion）社会政策学系副教授史特拉蒂凯姬（Maria Stratigaki）表示，在希腊的父权制社会，妇女常常遭受沉默的氛围箝制，而她们所遭受的暴力往往不会对外张扬。

这位专研性别平等的专家指出：「家暴被视为家务事，政府别介入，这种思维也受到深具影响力的东正教会（Orthodox Church）灌输，东正教会提倡男人是一家之主的传统家庭形象。」

由于社会风气使然，直到2011年，希腊才设立首座安置受虐妇女的收留中心，史特拉蒂凯姬表示：「晚了其他欧盟（EU）国家30年。」

而且这座收容中心是由欧盟出资，女权主义者沃芙（Sissy Vovous）说，「希腊从未出一分钱帮助妇女」，并说，希腊的性别平等在欧盟27国中排名垫底。

希腊负责性平事务的内阁部长塞雷格拉（Maria Syreggela）表示，政府以「我们待在家但不保持沉默」为号召所发起的运动，鼓舞许多妇女挺身而出。

不过史特拉蒂凯姬指出：「打破这种禁忌还需更加努力。」（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP