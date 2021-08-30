希腊驻巴西大使焦尸案 妻子杀夫判处31年徒刑

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（法新社里约热内卢29日电） 2016年希腊驻巴西大使阿米里迪斯（Kyriakos Amiridis）焦尸案，法院今天裁定，死者的巴西籍妻奥里维拉（Francoise de Sousa Oliveira）谋杀亲夫，判处31年有期徒刑。

法新社报导，2016年案发时，59岁的阿米里迪斯人不在平时居住的巴西利亚（Brasilia），而是趁着耶诞假期与妻女在里约热内卢（Rio de Janeiro）度假。

该年12月28日妻子奥里维拉报警指阿米里迪斯失踪，隔天就在阿米里迪斯已遭焚毁的出租汽车里发现他的焦尸。

警方调查后发现，包括沙发血迹和监视器画面等多个线索，都指向宪兵费柳（Sergio Gomes Moreira Filho）涉案，而费柳正是奥里维拉劈腿的情夫。

奥里维拉遭判31年徒刑，费柳则被处以22年徒刑。

法官席维拉（Anna Christina da Silveira Fernandes）表示：「此等犯行是预谋的、经过精心筹划的。」

这起案件还有第3个被告：费柳的堂弟泰德斯奇（Eduardo Tedeschi de Melo）。泰德斯奇的谋杀罪名获判无罪，但因协助藏匿尸体被判1年缓刑，并已服完刑。

案件经过3天庭审，本月27日终结，期间法官聆讯18名证人的证词。

法官在判决书中提到，费柳身为公仆，「他誓言保护社会而非起而造反」，但「他让宪兵蒙羞，辜负国家托负」。

至于奥里维拉，法官称她「自称是使节，却玷污巴西之名，种种事件带来的国际负评更让国家受辱」。

奥里维拉是2004年与时任里约热内卢领事的阿米里迪斯结为夫妻。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP