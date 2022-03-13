帕委会主席谈和平与希望 北京冬季帕运闭幕

（法新社北京13日电） 为时9天的北京冬季帕运今晚在国家体育场（鸟巢）正式闭幕。由于俄罗斯入侵乌克兰，俄国及其盟邦白俄罗斯的选手参赛问题掀起风波，让这次帕运备受争议所扰。

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法新社报导，国际帕拉林匹克委员会（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在闭幕式上宣布帕运会结束，他赞扬地主国的筹备、场馆与体育表现，也赞许选手是「希望的灯塔、和平的卫士」。

中国国家主席习近平现身今晚的闭幕式。现场高挂一枚闪亮的雪花，地面上则出现「留声机」图像，北京2022冬季帕运会徽烙印在中央。

在4名竖琴演奏者演绎开场音乐后，选手们纷纷进场，志工们身穿装饰着冰雪的蓝白色调服装一边舞蹈，众人一同鼓掌。

接着帕运会会旗降下，交给2026年冬奥主办城市━义大利的米兰和柯蒂纳（Milano-Cortina）。仪式在鼓声敲响后逐渐迈向尾声。

帕森斯在演说中表示：「帕运村中存在不同国家、观点和能力，在这里，差异并未分隔我们，而是团结了我们。透过团结我们拥有希望：包容的希望、和谐的希望，还有很重要的━和平的希望。」

帕森斯的闭幕演说并没有全部译成中文给中国国内观众，包括「和平的卫士」、「和平的希望」等字词都被省略。

这次地主国中国俨然成为冬季帕运会新强权，以18金、61面奖牌高居奖牌榜之首。乌克兰选手从战火蹂躏的母国艰辛来到北京后，表现相当杰出，在奖牌榜仅次于中国排名第二。

© 2022 AFP