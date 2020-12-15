帛琉：一艘中国渔船违法捕捞 已扣留28人

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（法新社帛琉科罗14日电） 帛琉有关当局说，一艘违法捕捞的中国渔船和28名船员已被扣留在帛琉；这些渔民据信来自中国海南省。

此举对这个太平洋小国造成微妙的外交局势。人口约1.8万的帛琉是台湾所剩15个邦交国之一。中国先前不满帛琉拒绝与台断交，曾在2018年实施禁游令。

帛琉海洋执法局表示，巡逻船在位于帛琉领海内的海伦礁（Helen Reef）拦下这艘渔船并护送至科罗（Koror）主岛。

局长维克特．雷蒙杰索（Victor Remengesau）今天告诉媒体：「他们船上确实有海参…估约225公斤。」维克特．雷蒙杰索是帛琉总统雷蒙杰索（Tommy Remengesau）之弟。

维克特说，这些中国渔民以及逮捕他们的19名巡逻船人员已在帛琉接受14天隔离检疫。帛琉是全球极少数未见2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例的国家之一。

维克特表示，尚未决定是否将这些渔民移送法办。他说：「那是我们正在讨论的事项之一。我们被告知，除了必要停留的时间外，我方不希望他们在这里待太久。」

帛琉长久以来被视为海洋保育的先驱，已禁止外国商业渔船进入帛琉水域作业。

© 2020 AFP