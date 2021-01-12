帮川普律师朱利安尼抹黑拜登 4乌克兰人遭美制裁

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（法新社华盛顿11日电） 美国财政部今天对4名乌克兰人祭出制裁，这4人在去年美国大选期间，协助总统川普的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）抹黑民主党候选人拜登（Joe Biden）。

财政部表示，前乌克兰政府官员库里克（Konstantin Kulyk）、奥尼先科（OleksandrOnyshchenko）、特里任科（Andriy Telizhenko）以及乌克兰现任议员杜宾斯基（Oleksandr Dubinsky），都被点名涉及「俄罗斯特工」德卡奇（Andrii Derkach）为首的破坏拜登竞选总统行动。

朱利安尼2019年底试图搜集证据证明拜登父子在乌克兰涉贪之际，上述4人都曾和他接触或见过面。

朱利安尼接触上述4人的同时，川普自己也因为对乌克兰政府施加政治压力，要他们提供不利拜登的证据而遭弹劾。

财政部表示，上述4人和先前已遭制裁的德卡奇合作，「统合散播与宣传涉及一位美国政治候选人的不实与虚构指控」。

「他们一再公开发言，提出美国政府官员在乌克兰进行贪污交易的不实陈述。」

财政部也表示，已将另3名德卡奇的幕僚，以及德卡奇利用来「散布不实说法」的4家乌克兰媒体列入黑名单。

德卡奇在川普联手朱利安尼攻击拜登的行动中扮演重要角色，朱利安尼曾前往乌克兰和德卡奇与其团队会面，也曾和德卡奇一起上亲川普的「一个美国新闻网」（One America News Network, OAN），陈述拜登在乌克兰涉贪的虚构故事。

© 2021 AFP