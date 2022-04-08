平克佛洛伊德睽违28年发新歌 声援乌克兰

（法新社巴黎7日电） 英国摇滚乐团平克佛洛伊德（Pink Floyd）今天宣布，为了声援乌克兰，明天将发行单曲Hey, Hey, Rise-Up!，并为人道救援进行募款，这是该乐团近30年来发表的第一首新歌。

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这首新歌还取样乌克兰乐团BoomBox主唱安德烈赫利夫纽克（Andriy Khlyvnyuk）在首都基辅市中心演唱的片段。安德烈赫利夫纽克放弃世界巡演，提枪上阵捍卫国家。

平克佛洛伊德在推特官方帐号发文说：「我们跟许多人一样，对于世界强权之一入侵一个爱好和平的独立民主国家并杀害其人民的恶劣行径，感到愤怒和沮丧。」

团长兼吉他手大卫吉尔摩（David Gilmour）在新闻稿中表示，他被安德烈赫利夫纽克的影片感动，「这是强有力的一刻，让我想把它做成音乐」。

唱片公司表示，大卫吉尔摩与正在基辅住院的安德烈赫利夫纽克通过电话。安德烈赫利夫纽克在一场迫击炮攻击中受伤，目前正在复原中，

Hey, Hey, Rise-Up!封面是一朵向日葵，也是乌克兰的国花，设计灵感来自一名妇女将向日葵的种子放在俄军口袋，要俄国士兵好好放着，开呛「等你们都躺下时，起码向日葵会长出来」。

平克佛洛伊德并将他们的音乐从俄罗斯和白俄罗斯串流平台下架，以示抗议俄国入侵乌克兰。

© 2022 AFP