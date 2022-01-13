平壤试射飞弹后 美国制裁5名北韩人

（法新社华盛顿12日电） 北韩近期声称试射极音速飞弹，美国财政部今天针对5名涉入北韩弹道飞弹计画的北韩人实施制裁。

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美国财政部表示，这5人替北韩的大规模毁灭性武器和弹道飞弹相关计画采购物资，要为此负起责任。

负责恐怖主义与金融情报的财政部次长尼尔森（Brian Nelson）说，今天这波制裁是美国反制北韩大规模毁灭性武器和弹道飞弹计画的行动一环，针对的是北韩「持续利用海外代表非法取得武器物资」。

尼尔森说，北韩近期的试射行动进一步证明了平壤当局持续推动被禁止的计画，无视国际社会呼吁北韩循外交途径讨论及非核化的呼声。

财政部表示，北韩自去年9月以来6度试射弹道飞弹，每次都违反联合国安全理事会（U.N. Security Council）的决议。

财政部还提到，美国仍致力寻求对话并循外交途径与北韩交涉，但也会继续因应北韩非法武器计画对美国和国际社会构成的威胁。

财政部指出，被制裁的北韩人之一崔明炫（Choe Myong Hyon，音译）以俄罗斯为据点，效力于北韩「第二自然科学院」（SANS）；这所机构本身也已被美列入制裁名单。

另有4名以中国为据点的北韩人被制裁，分别是沈光锡（Sim Kwang Sok，音译）、金宋勋（Kim Song Hun，音译）、康哲学（Kang Chol Hak，音译）、边光哲（Pyon Kwang Chol，音译），他们是北韩第二自然科学院所属机构在中国的代表。

此外，财政部表示，国务院已认定北韩人吴勇浩（O Yong Ho）、俄国人阿拉尔（Roman Anatolyevich Alar）和俄国公司Parsek LLC「明显助长了大规模毁灭性武器或运载工具的扩散」。

© 2022 AFP