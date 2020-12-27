平安夜喜收神秘耶老大礼 加拿大居民：哭了一早上

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（法新社蒙特娄26日电） 一名匿名人士以神秘耶诞老公公身分，在加拿大西部一处社区对数百位居民寄发打气诗文和250加元（约新台币5500元）的卖场消费券。

加拿大西部艾德蒙顿（Edmonton）居民麦诺顿（Leigh-Ann MacNaughton）在社群媒体脸书的贴文，她说：「醒来在门前阶梯发现了一张丰厚的礼品卡，看来整个社区邻居也都有。」

她并在脸书上传照片，显示出一首有关希望和团结的诗文。诗文慰藉收信人说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）过去几个月夺走大批人命、多月以来民众艰苦度日，但明年日子会更好。

麦诺顿表示：「我整个早上都在哭。」

当地居民告诉当地媒体说，平安夜当天类似的信封袋约达400封，信封内除了诗文，还有价值250加元的沃尔玛（Walmart）连锁卖场消费券。

在疫情情期间丢了工作的邓南特（Elisha Tennant ），拆开神秘信封时同样热泪盈眶。

加拿大广播公司（CBC）报导，邓南特昨天表示：「有人这么做，真是非常暖心，令人感动。」

「有了像这样的礼物，我的意思是说，这是我们家一个月的买菜钱。」

寄件人信末署名「神秘耶诞老人」并附有电邮。加拿大广播公司寄发电邮询问后，对方答道：「我决定这么做，是因为我知道很多人这一年过得很困苦，而我有能力助人一臂之力。」

「我希望这些礼物让人们感受到，这世界是美好的，并且更光明的未来就在前方不远。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP