幽浮一族鼓手霍金斯过世 音乐圈齐声致哀

（法新社波哥大25日电） 美国摇滚乐团「幽浮一族」（Foo Fighters）团员今天在声明中说，鼓手霍金斯（Taylor Hawkins）与世长辞，享年50岁。消息一出震惊乐坛。

广告 继续浏览后续

这个赢过多座葛莱美奖的天团在推特上发出声明说：「幽浮一族家族得知我们亲爱的霍金斯不幸猝逝，深感震惊。」

声明还说：「他的音乐精神和富有感染力的笑容将永远伴随我们所有人。」声明没有透露霍金斯过世原因。

幽浮一族原本预计今天在哥伦比亚首都波哥大（Bogota）的Estereo Picnic音乐节上演出。主办单位发布声明说，这场演出不会照常进行。

幽浮一族是美国最具影响力且备受赞誉的另类摇滚乐团之一，霍金斯1997年成为团员，在Learn to Fly和Best of You等乐团最红的几首歌曲当中打鼓伴奏。他也曾与加拿大歌手艾拉妮丝莫莉塞特（Alanis Morissette）合作。 音乐圈齐声致哀，「重金属教父」奥兹奥斯朋（Ozzy Osbourne）赞扬霍金斯是「很棒的人、了不起的音乐人」。

庞克摇滚歌手比利艾铎（Billy Idol）、「讨伐体制乐团」（Rage Against the Machine）吉他手汤姆莫瑞洛（Tom Morello）、加拿大知名摇滚乐团「五分钱」（Nickelback）等纷纷致哀，对霍金斯过世消息感到难以置信。

© 2022 AFP