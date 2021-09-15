庆关系正常化 布林肯线上会见以色列和3阿拉伯国家外长

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（法新社华盛顿14日电） 美国国务院表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）17日将和以色列以及3个阿拉伯国家的外交部长在线上会面，庆祝以色列与这些阿拉伯国家关系正常化1周年。 国务院发言人今天说，布林肯将在线上与以色列、阿拉伯联合大公国、巴林、摩洛哥外长会面，「庆祝亚伯拉罕协议（Abraham Accords）签署1周年，并讨论进一步深化关系、建立更繁荣地区的办法」。

这场会议的召开，以及国务院使用「亚伯拉罕协议」一词，都代表拜登总统全心拥抱前总统川普团队眼中的代表性外交政策成就。 阿拉伯联合大公国宣布与以色列关系正常化后，巴林与摩洛哥随即跟进，成为数十年来第一批这样做的阿拉伯国家。更早以前，以色列和埃及、约旦签订和平条约。

让人注意的是苏丹将缺席这场会议。苏丹稍早成立的过渡文人政府亟须美国支持，先前答应川普会推进与以色列关系，但之后却因民意反弹而踌躇不前。

不满川普作法的批评者说，川普政府坚定支持以色列这个犹太国家、包括其吞并土地的权利，在此情况下，正常化也代替不了以色列和巴勒斯坦之间的和平协议。

川普承诺出售F-35战机给阿联，并扬弃美国长期政策、承认摩洛哥拥有西撒哈拉主权之后，阿联与摩洛哥才对以色列变得热衷。

© 2021 AFP