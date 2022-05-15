庆祝佛教节日 斯里兰卡解除宵禁

（法新社可伦坡15日电） 斯里兰卡当局今天为了一个重要的佛教节日解除全国宵禁，但由于斯里兰卡的经济危机日益恶化，今年节庆规模缩小。

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在效忠政府人士攻击和平示威者引发的暴力事件导致9人死亡、225多人受伤后，过去一周的大部分时间斯里兰卡全国实施居家禁足令。

最近几周，这个佛教徒占人口多数的国家各地都有民众抗议，要求总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）下台，原因是斯里兰卡发生独立以来最严重的经济危机。

食品、燃料和药品短缺，加上创新高的通货膨胀和长期停电，令斯里兰卡2200万人的生活非常困难。

今天是斯里兰卡最重要的宗教节日卫塞节（Vesak），纪念佛陀的诞生、开悟和死亡。

政府解除今天的宵禁，但没有透露何时或是否会重新实施。

但持续的危机促使政府取消纪念卫塞节的计画，这项活动原本计划在斯里兰卡南部的寺庙举行。

佛教事务部官员告诉法新社：「鉴于政府的经济状况和其他因素的限制，我们没有按照计画在库拉加拉寺（Kuragala）举办今年的国家节庆活动。」

这名官员说，佛教徒可以自由举行自己的活动，包括传统上在节日期间举行的大规模的禅修和佛教弘法活动。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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