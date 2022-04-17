庆缅历新年 军政府特赦逾1600囚

（法新社仰光17日电） 缅甸军政府表示，为庆祝缅历新年，今天将在全国特赦逾1600名囚犯。军政府并未说明特赦对象究竟是抗议人士或是一般罪犯。

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翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府去年2月1日在政变中被迫下台，引发大规模示威活动，也招致军方流血镇压，缅甸便一直处于动荡中。

根据国营电视台今天上午播出的公告，为庆祝缅历新年，约1619人获得特赦，其中包括42名外国人。

法新社报导，目前并不清楚，特赦名单是否包含反军政府抗议人士或因报导政变而入狱的记者。目前也没人提到澳洲籍学者杜内尔（Sean Turnell）的事。杜内尔曾是翁山苏姬的顾问，在政变后不久遭逮捕。

杜内尔因涉嫌违反政府机密法目前正在接受审判，若定罪最高可处14年有期徒刑。

他所涉罪行细节并未公开，但国营电视台报导，杜内尔过去有权出入「国家财政秘密资讯」，并曾试图逃离缅甸。

缅甸传统上每年都会特赦数千名囚犯来庆祝缅历新年。过去，缅历新年是欢欣喜庆的节日，民众会以打水仗、向人泼水的方式欢度。但今年，由于民众抗议军政府统治，在军方持续血腥镇压异议人士下，许多大城市的街头都冷冷清清。（译者：纪锦玲）

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