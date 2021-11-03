应对气候危机 美祭环保新规盼10年减排甲烷30%

（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登政府今天在全球气候峰会举行期间，宣布美国将祭出环保新规，以「大幅」降低石油与天然气产业的甲烷排放量。

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拜登在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）出席联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26），会中有数十个国家承诺将与美国、欧洲联盟（EU）一同在今后十年削减甲烷排放量达30%。甲烷是温室效应最强的温室气体。

美国环境保护署（EPA）表示，他们提出「全面性的环保新规，以大幅降低石油和天然气产业造成的污染」。

环保署声明指出，这项新规目标于2023年至2035年期间减少4100万吨的甲烷排放量，相当于减少9.2亿吨的二氧化碳排放。

声明说，这已高于美国所有客车和商用飞机在2019年的碳排总量。

削减甲烷排放量的这些规定，不仅适用于现存石油与天然气排放源，也适用于相关产业未来建设。

新规也要求美国各州「研拟计画以限制境内数以十万计现存甲烷排放源」。

环保署说，预期在今年底前公布最后定案内容。

环保署长黎根（Michael Regan）表示：「在全球领导人齐聚格拉斯哥召开COP26的这个关键时刻，美国带着应对气候危机的雄心壮志回来了，并将以身作则，这点如今已很明确。」

白宫同时宣布，运输部也将扩大研修管线相关规定，要求业者排除甲烷泄漏情况。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP