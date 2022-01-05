应对疫情 拜登：加倍采购辉瑞口服药Paxlovid

（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登今天宣布，美国政府将加倍采购辉瑞药厂（Pfizer）新型抗病毒口服药物Paxlovid，用以对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）引发的最严重效应。

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拜登与白宫疫情因应小组开会时表示，新订单将使药物库存量从1000万份倍增至2000万份。

他说：「这些药物将大幅减少住院与病亡人数…我们的订单原本已是全球最大一笔，如今我再加倍下订。」

美国食品暨药物管理局（FDA）已于去年12月22日批准辉瑞COVID-19口服药Paxlovid的紧急使用授权。

美国政府起初斥资53亿美元（约新台币1460亿元）采购1000万份疗程；这款抗病毒药物适用于COVID-19高风险族群。

如同全球其他国家，美国感染COVID-19变异株Omicron病例激增，截至目前所呈现的资料也与各国一致，就大多数情况来说，Omicron似乎仅在未接种疫苗者身上发展成重症。

拜登表示，对未接种疫苗者而言，这仍是大流行病。

拜登说：「必须关注Omicron，但不致于到警戒地步；但若未接种疫苗…有些人会丧命，这是不必要的死亡。」

© 2022 AFP