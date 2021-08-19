府库枯竭民众争相逃难 塔利班掌权阻力重重

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（法新社喀布尔/华盛顿18日综合外电报导）阿富汗沦陷民兵组织塔利班后，随着两座城市爆发示威引来塔利班武力相向，国内陆续传出反抗态势让塔利班接管阿富汗受到挑战。

「纽约时报」报导，塔利班士兵开火驱离在北部城市查拉拉巴（Jalalabad）与南部城市柯斯特（Khost）的示威；示威群众有些人挥舞遭推翻的阿富汗政府国旗，有报导称查拉拉巴恐2到3人被杀。

但其他城市多半仍为诡谲的平静，充斥紧张气氛。

「华盛顿邮报」报导，塔利班士兵被控动用武力企图控制涌入喀布尔国际机场的群众、镇压示威；喀布尔国际机场连日来聚集数千想寻求逃亡生路的群众。

自从15日开进首都喀布尔后，塔利班（Taliban）一直想说服国内外人士他们不会再如前次执政般高压统治，会采包容与和平手段。但除诸多不确定性外，等在塔利班面前的难题还包括干旱、COVID-19疫情与贫困，尤其府库财源枯竭、海外资金也被冻。

原阿富汗副总统沙雷（Amrullah Saleh）17日宣布自己为「临时总统」，并称他正寻求各方领袖的支持，沙雷还推文呼吁各方「加入反抗行列」。

有报导称沙雷撤退到喀布尔北方、隐藏在兴都库什山中的庞吉夏河谷（Panjshir Valley），带领残存政府军加入马树德（Ahmad Massoud）阵营。马树德的父亲老马树德（Ahmad Shah Massoud）曾是反塔利班领袖，2001年911恐攻前遭盖达组织暗杀身亡。

法新社报导，美国副国务卿雪蔓今天表示，在获报阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）违反安全承诺保证后，美方正施压塔利班信守承诺，放行阿富汗民众前往美国所掌控的机场。

雪蔓（Wendy Sherman）说：「我们接获通报，塔利班阻挠一些想要逃离出境的阿富汗民众前往机场，此举和他们的公开声明及对美国政府的承诺，完全背道而行。」

雪蔓指出，美国在杜哈（Doha）的外交官和在喀布尔（Kabul）的美军「正直接与塔利班交涉，表明我们期望塔利班允许美国公民、第三国公民，以及所有想要离境的阿富汗人，都可不被骚扰地安全离开」。

她表示，塔利班在放行美国公民到机场上显有信守承诺，但美国正在设法确保每个想要抵达机场的人，都能安全通行，「塔利班目前希望在阿富汗成立政府，他们寻求合法化，我们在看他们的一举一动」。

阿富汗政府上周末遭塔利班推翻后，美军即掌控喀布尔国际机场，以护送美国公民与其他志愿离开的人出境。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP