度假岛屿大火毁数十房舍 宏都拉斯当局急撤400人

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（法新社德古西加巴2日电） 宏都拉斯有关当局表示，发生在该国一个度假岛屿的大火已获得控制。那场恶火烧毁数十栋房舍，迫使400人撤离。

宏都拉斯紧急应变委员会（COPECO）主管龚萨雷兹（Max Gonzales）在记者会中说：「火势已100%获得控制。」

位于宏都拉斯北方加勒比海外海的瓜纳哈岛（Guanaja），一早发生当地副市长（Mireya Guillen）形容为「无法控制」的大火，浓浓黑烟直扑天际。军用直升机随即吊挂水袋协助救火。

社群媒体上的影片显示，大火逼近之际，民众在警方的协助下，争先恐后的抢救床垫、家具、和其他财物。

龚萨雷兹表示，当地媒体释出的影片显示了大火灾情，「有90间房舍全毁、120间受损，2500人受到直接影响，有3人受伤、其他3人的状况有待确认」。

消防人员等有关单位补充，大火迫使近400人撤离，暂时将他们安置在充当避难所的教堂和、学校。

大火今天凌晨自滨海一栋房舍窜出，并很快的延烧开来，起火原因不明。

瓜纳哈岛面积19平方公里，有6000名居民，主要收入来自观光业，为宏都拉斯海湾群岛（Bay Islands）3大岛之一，其他2岛分别是罗阿坦岛（Roatan）和乌提拉岛（Utila）。

© 2021 AFP