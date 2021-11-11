康纳顿连飙3记关键3分球退尼克 公鹿甜蜜复仇

（法新社纽约10日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天作客纽约尼克，一度挟24分领先，但遭遇尼克板凳反攻，末节追平比数，幸亏康纳顿在比赛最后4分钟连飙3记3分球，公鹿终场以112比100抱走胜利。

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尼克5日克服21分落后劣势逆转公鹿，拿下戏剧性一胜，但卫冕军公鹿今天拒绝再遭翻盘。

公鹿在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）领军下，第3节一度取得24分领先优势，眼看就要扬长而去。

但尼克板凳群今天表现亮眼，罗斯（Derrick Rose）攻下22分，全场进帐18分的奎克利（Immanuel Quickley）决胜节最后5分06秒挺身以一记3分弹将比分追成89比89平手。

然而，康纳顿（Pat Connaughton）本场拿下本季个人最高的23分，其中包括最后时刻连续投进3个3分球，艾伦（Grayson Allen）最后关头也贡献2记三分球，扑灭尼克反攻气势。

另外，布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant）今天砍下30分，哈登（James Harden）也缴出17分、11篮板、11助攻的「大三元」成绩，助队在客场以123比90痛宰奥兰多魔术。

篮网板凳军团此役贡献59分，包含阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）挹注21分，班布里（DeAndre' Bembry）11分，卡特（Jevon Carter）10分。

魔术替补罗斯（Terrence Ross）拿下17分，班巴（Mo Bamba）添14分，但团队命中率仅38%，3分球33次出手只有4次命中。

© 2021 AFP