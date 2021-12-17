廉价资金时代将结束 亚股跌多涨少

（法新社香港17日电） 投资人考量央行为了打击火热的通货膨胀，计划让超廉价资金时代落幕，另方面也担忧COVID-19疫情升温会影响本已脆弱的经济复苏，亚洲股市今天收盘跌多涨少。

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鉴于美国物价正以40年来最快速度飙涨，美国联邦准备理事会（Fed）为了控制涨势，15日决定走上比较鹰派许多的货币政策路径，除了承诺明年3月中止大举购债措施，并表明将采取连串升息行动，直到2023年。

当天美国和亚洲股市普遍应声劲扬，投资人对于笼罩市场数月的不确定性能部分解除，以及联准会打算节制通膨，都表示欢迎。

纽约外汇经纪商安达（OANDA）的分析师厄兰（Craig Erlam）指出，可能升息的指标「指向了市场期待的最大鹰派值，受到投资人张开双臂欢迎」。

「这次促成（联准会）行动的原因，不是可能出现通膨，而是通膨升温可能失控。投资人对通膨的忧虑，显然远甚于货币政策稍微紧缩，他们也应该如此。」

昨天英国央行英格兰银行（Bank of England）出手升息，欧洲中央银行（ECB）也宣布逐渐缩减财政支撑的计画，在欧洲市场都引起类似的乐观回应。

不过随着投资人评估央行新政策的冲击，华尔街股市3大指数昨天承受到卖压，其中较容易受利率上升影响的科技类股首当其冲，那斯达克指数收盘跌逾2%。

亚洲股市今天多数跟进走软，东京股市收盘挫低1.8%，新加坡、威灵顿、孟买和曼谷股市也全都收黑。

香港和上海股市双双收跌1.2%。利空来自美国不满中国对待新疆少数民族维吾尔人的方式，成为全球首个实际上禁止所有新疆制产品进口的国家，并对从事的业务与监视新疆维吾尔人有关的企业祭出制裁。

雪梨、首尔、台北、马尼拉和雅加达股市今天小幅收高。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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