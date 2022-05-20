延宕数年 波音太空船发射升空飞往国际太空站

（法新社华盛顿19日电） 在历经数年的失败后，美国航空巨擘波音公司（Boeing）的太空船「星际飞机」（Starliner）今天发射升空，展开一次关键的无人飞行，前往国际太空站进行对接。

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星际飞机这趟旅程的初期遇到一些推进上的状况，负责轨道操作的其中两具推进器因不明原因失效，但美国国家航空暨太空总署（NASA）官员表示，任务仍持续进行。 第2次轨道飞行测试（Orbital Test Flight 2, OFT-2）于美东时间晚间6时54分（格林威治时间22时54分）展开，星际飞机被固定在「联合发射同盟」（United Launch Alliance）擎天神5号运载火箭（Atlas V）的顶端，从美国佛罗里达州的甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）发射升空。

这次测试的成败，是波音修复其受损声誉的关键。2019年星际飞机首次测试时，因为若干软体问题而无法与国际太空站（International Space Station, ISS）对接，其中一个问题让它用掉太多燃料，以致无法抵达终点，另一个问题则可能让它在重返大气层时失事。

第2次轨道飞行测试原订去年8月进行，但星际飞机却从发射台撤下，以解决卡住、无法正常开启的阀门，最终无法及时修复，只能送回工厂检修。 在这次发射后的记者会上，NASA资深官员西奇（Steve Sitch）说：「整体来看，太空船表现很好」；但他也指出，工程师正努力了解这次出现的两个异常状况。 首先是星际飞机尾端「轨道姿态与操纵系统」（OMAC）12个推进器中的两个，一开始有点燃，但之后就关上了，迫使第3个推进器进行替补。 其次是负责冷却太空船的升华器，一开始启动得很慢。 NASA正试图让星际飞机成为继马斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX的乘龙（Crew Dragon）太空船于2020年成功试航后，第2个能载太空人到国际太空站的「计程车」。

© 2022 AFP