开全球先河 智利通过神经权法保隐私

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（法新社圣地牙哥29日电） 智利国会今天通过神经权法，保障个人认同、自由意志与心理隐私等权利，是全球第一个针对神经科技立法的国家。

在应用于心智与大脑的科技突飞猛进之际，这项法案可作为他国未来的人权立法基础。智利希望藉着这项立法跻身神经科技进展的重要地位，现在法案将呈交总统，让他签署成法。

大力提倡此法的参议员吉拉迪（Guido Girardi）在法案表决辩论前表示，此法目的在保护人类「最后领域」：心智，他在推特上说：「我们很开心，这是全球评估科技应如何为了人类利益加以应用的开始。」

美国哥伦比亚大学（Columbia University）生物系教授、神经科学领域专家尤斯特（Rafael Yuste）告诉法新社，研究人员已成功将老鼠没看过的东西影像植入老鼠脑内，导致它们的行为受到影响。

这让一些人担心神经科技可能被用于记录人类的心智资料，甚至改变那些资料。

智利众议院（Chamber of Deputies）在声明中说，这也是智利法律为何「认为科学与科技发展必须以服务人为目的，并以尊重生命与身心完整的方式进行」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP